Luis Enrique prépare un mercato XXL au PSG

L'été va être chaud sur les rives de la Seine. Le PSG, après avoir recruté six joueurs n'en a pas encore fini et vise du lourd. Luis Enrique, intronisé nouvel entraîneur du PSG le 5 juillet dernier a pris les commandes du mercato et a donné à sa direction sa liste de souhait. Une liste non exhaustive mais qui comprend notamment des grands joueurs comme Bernardo Silva, Joao Félix ou encore Dusan Vlahovic.

En attendant de savoir ce que décidera le PSG concernant Kylian Mbappé, le club de la capitale continue de se projeter sur la saison prochaine et reste actif sur le mercato. Après avoir finalisé l'arrivée de six recrues, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Lee Kang-in, Cher Ndour, Marco Asensio et Milan Skriniar, le PSG compte toujours recruter et vu les noms demandés par Luis Enrique à sa direction, les supporters du PSG peuvent avoir de quoi rêver plus grand.

Gabri Veiga, une piste sérieuse ?

Selon les informations du média espagnol AS , Luis Enrique aurait coché le nom de Gabri Veiga et demandé à sa direction d'avancer en ce sens. Le milieu offensif du Celta Vigo ne devrait toutefois pas poser les pieds en France puisque comme l'a annoncé le10sport.com, la piste menant au joueur portugais n'existe pas puisqu'il ne fait pas partie des plans parisiens.

Vlahovic, Ramos, Félix, Bernardo Silva... La liste de courses XXL de Luis Enrique