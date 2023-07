Mbappé - PSG : Un transfert à 80M€ pour tout changer ?

Axel Cornic

Le mercato estival a ouvert ses portes depuis plus d’un mois et le Paris Saint-Germain cherche toujours son numéro 9. De nombreux noms ont été liés au club de la capitale, comme celui de Victor Osimhen ou d’Harry Kane, mais il y en a qui revient régulièrement depuis quelques jours. C’est celui de Dusan Vlahovic, qui pourrait quitter la Juventus après un an et demi et rejoindre Kylian Mbappé au PSG.

On ne sait toujours pas qui guidera l’attaque parisienne cette saison. Les doutes autour de l’avenir de Kylian Mbappé font toujours trembler le PSG, tandis que Neymar serait toujours poussé vers la sortie en dépit d’un Luis Enrique qui aurait aimé le relancer. Mais la plus grande interrogation dans le secteur offensive concerne évidemment le poste de numéro 9.

Le PSG cherche toujours on buteur

Depuis Edinson Cavani personne ne s’est imposé à la pointe de l’attaque parisienne et Luis Campos semble bien décidé à y mettre un terme. Dès le début du mercato estival il semble donc avoir activé des multiples pistes, menant aux quatre coins de l’Europe. RMC Sport a annoncé Victor Osimhen du Napoli comme priorité, puis Randal Kolo Muani est monté dans la hiérarchie sans oublier Harry Kane, véritable obsession pour le PSG.

Vlahovic, nouveau complice de Mbappé ?