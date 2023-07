Transferts : Le PSG a choisi son buteur, un prix est annoncé

Benjamin Labrousse

Déjà bien avancé, le mercato du PSG pourrait s’emballer prochainement avec le recrutement d’un attaquant de pointe. À ce sujet, Paris semble avancer dans la piste menant à Dusan Vlahovic. L’attaquant serbe de la Juventus serait très intéressé par un départ vers le club parisien, et devrait coûter au moins 50 M€ au PSG.

Et si le PSG avait enfin trouvé sa perle rare au niveau des attaquants de pointe. Véritable chantier du club parisien notamment depuis le départ en 2020 d’Edinson Cavani, la recherche ainsi que le recrutement d’un numéro 9 polyvalent est devenu prioritaire à Paris. Après avoir sondé de nombreux profils, le PSG semble toucher au but.

PSG : Il annonce en direct son transfert ! https://t.co/nFgNL6Gb9o pic.twitter.com/2d1vO6C45p — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

Dusan Vlahovic se rapproche du PSG

Car comme le précise la Gazzetta Dello Sport ce mardi, le PSG et la Juventus discutent autour d’un potentiel transfert de Dusan Vlahovic. L’attaquant de 23 ans semble très intéressé à l’idée de rejoindre le club parisien. Selon certaines sources du média italien, le Serbe se considérerait déjà comme un joueur du PSG...

La Juventus attend au moins 50 M€ pour Vlahovic