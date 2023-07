Surprise, un attaquant est invité à recaler le PSG

Alexis Brunet

Le PSG se cherche activement un buteur cet été. Après avoir sondé pendant un certain temps les pistes Harry Kane et Victor Osimhen, c'est aujourd'hui Dušan Vlahović qui serait le favori pour ce rôle. Mais rien n'est encore fait, et le mercato est très long. Selon Darko Kovačević, ancien joueur de la Juventus, l'attaquant serbe ferait une erreur s'il rejoignait Paris.

Après avoir déjà recruté six joueurs, le PSG n'en a pas fini avec son mercato. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos souhaite plus que tout attirer Bernardo Silva à Paris cet été. Le dossier pourrait s'accélérer dans les prochains jours, mais attention à l'intérêt du FC Barcelone, et d'Al-Hilal. Après avoir trouvé la perle rare pour le côté droit de l'attaque parisienne, le club de la capitale va sans doute se concentrer sur sa recherche d'un buteur.

Vlahović nouvelle cible prioritaire du PSG ?

Voilà un nouveau dossier complexe pour le PSG, la recherche du buteur idéal. Cela fait plusieurs semaines que Luis Campos se démène pour essayer de mettre la main sur un joueur de classe mondial. Harry Kane faisait figure de favori, mais il semble finalement promis au Bayern Munich. Le conseiller football parisien a aussi pensé à Victor Osimhen, mais le prix fixé par le président de Naples est trop prohibitif, même pour Paris. C'est ainsi que face aux multiples échecs, Campos a décidé d'activer une nouvelle piste, celle-ci mène à Dušan Vlahović.

«Si j'étais Vlahovic, je resterais à Turin»