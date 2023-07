C’est confirmé, le PSG a trouvé son attaquant

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le recrutement du PSG est encore loin d’être terminé, avec notamment l’arrivée d’un avant-centre attendue par la formation parisienne. Plusieurs noms circulent, dont celui de Dusan Vlahovic qui semble avoir pris de l’ampleur ces derniers jours. L’international serbe apparaît en effet comme la piste la plus accessible à ce jour.

Avec déjà six recrues au compteur, le Paris Saint-Germain apparaît incontestablement comme l’un des acteurs majeurs de cette première partie de mercato, et le club de la capitale est loin d’en avoir terminé. Un avant-centre est notamment attendu et les pistes sont nombreuses.



Kane, Osimhen et Kolo Muani s’éloignent

Harry Kane, Victor Osimhen ou encore Randal Kolo Muani ont notamment été cités parmi les cibles du PSG pour renforcer son attaque. Cependant, ces dossiers sont complexes, et certains auraient même été écartés, à l’instar de l’international français de l'Eintracht Francfort.

C’est du sérieux avec Vlahovic