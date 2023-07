EXCLU - Mercato : PSG : Confirmation, Gabri Veiga ne viendra pas

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Gabri Veiga n’entre pas dans les plans du PSG et de Luis Campos. Selon nos informations, le dossier ne figure pas au sein des dessins parisiens pour cet été. Et le milieu offensif du Celta Vigo devrait rejoindre l’Angleterre cet été, dans l’un des clubs du Big Five.

Après l’officialisation de Luis Enrique au poste d’entraîneur, le PSG accélère sur son mercato. Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Lucas Hernandez et Lee Kang-in viennent garnir les rangs parisiens. Et Luis Campos avance, en coulisses, sur d’autres dossiers. Comme révélé par le10sport.com, Bernardo Silva (Manchester City) reste sa priorité pour le secteur offensif. En plus d’un numéro 9, dont le profil est clairement défini par l’état-major parisien. Des joueurs comme Victor Osimhen (Naples) ou Rafael Leao (Milan AC) sont chassés.

Gabri Veiga, c’est non

Parmi les rumeurs qui entourent le PSG, le dossier Gabri Veiga fait du bruit ces dernières semaines. Mais comme indiqué le 3 juillet dernier : « Le 10 Sport est en mesure d’affirmer que le dossier n’est pas du tout chaud du côté du PSG. Luis Campos, aux commandes du mercato parisien, mais également impliqué dans celui du Celta Vigo, connaît parfaitement le dossier et le joueur. Selon nos sources, Gabriel Veiga ne fait pas partie de ses plans pour cet été ». Ces dernières heures, de nouvelles sources confirment la tendance : Gabri Veiga ne viendra pas au PSG.

Arsenal, Tottenham ou Chelsea

En effet, le dossier Gabri Veiga se joue actuellement du côté de la Premier League. Trois clubs du Big Five se disputent la signature du joueur du Celta Vigo. Il s’agit d’Arsenal, Tottenham et de Chelsea. Le PSG ne fait pas partie de l’équation. La rumeur sert certainement les intérêts de ses représentants, Pini Zahavi en tête, qui use régulièrement de ses bonnes relations avec Paris pour faire monter les prix…