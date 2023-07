EXCLU - Mercato - PSG : Gabriel Veiga n’est pas dans les plans de Luis Campos

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Gabriel Veiga dispose d’une très belle cote en ce mercato estival. La pépite du Celta Vigo est surveillée par de nombreuses écuries européennes, dont Manchester City, le champion d’Angleterre et d’Europe en titre. Ces dernières heures, Foot Mercato évoque une arrivée du côté du PSG. Le 10 Sport fait le point.

Au sortir de sa première grande saison chez les professionnels, Gabriel Veiga a le vent en poupe. Milieu de terrain du Celta Vigo, il figure sur les tablettes de grands clubs européens à seulement 21 ans. Il faut dire que son profil, son registre et ses statistiques plaident en sa faveur. Révélation de la saison 2022-2023 avec 11 buts et 4 passes décisives du côté de Vigo, l’international espoir espagnol a marqué des points. Manchester City aurait des vues sur lui. Et ces dernières heures, Foot Mercato indique que le dossier serait chaud avec le PSG : « Paris a avancé ces dernières heures sur la signature de Gabriel Veiga. Paris veut boucler le dossier rapidement et ainsi devancer la concurrence. Paris aimerait, dans l'idéal, lui faire passer sa visite médicale en fin de semaine ».

