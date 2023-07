Mercato : C’est annoncé, le PSG a bouclé un transfert

Thomas Bourseau

Le PSG semble être bien parti pour boucler la venue de Gabri Veiga. Les discussions avanceraient si bien qu’une visite médicale serait programmée. Le Paris Saint-Germain devrait s’en sortir pour un transfert avoisinant les 40M€.

Et si le PSG, après Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio pour ne citer qu’eux, parvenait à mettre la main sur un milieu de terrain polyvalent ? Capable d’occuper le poste de milieu défensif, relayeur et numéro 10, Gabri Veiga (21 ans) fait forte impression sur le marché des transferts, et pas uniquement du côté du PSG.

Visite médicale programmée pour Gabri Veiga

Selon Foot Mercato, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid et le FC Barcelone lorgneraient l’Espagnol du Celta Vigo. The Evening Standard évoquait même un intérêt de Chelsea récemment. Néanmoins, d’après FM , le PSG aurait particulièrement avancé dans ce dossier. Les négociations iraient bon train, au point où une visite médicale serait susceptible de se dérouler avant la fin de la semaine pour un transfert au PSG.

Un coup à moins de 40M€ pour Veiga ?