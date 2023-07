Le PSG rêvait de l’offrir à Mbappé, c’est terminé

Axel Cornic

La recherche d’un attaquant de pointe est la grande priorité de ce mercato estival pour Luis Campos, surtout pour essayer de convaincre Kylian Mbappé de s’inscrire dans la durée au Paris Saint-Germain. Plusieurs pistes ont été activées ces dernières semaines, mais le club parisien semble clairement avoir un faible pour Harry Kane, dont le contrat avec Tottenham se termine en juin 2024.

Qui sera le nouveau numéro 9 du PSG ? Depuis le départ d’Edinson Cavani personne ne s’est affirmé à ce poste. Dernier échec en date Mauro Icardi, qui après son prêt à Galatasaray est toujours poussé vers la sortie.

Surprise, un flop du PSG sur le point d’être transféré ? https://t.co/6dDUMKN3Gj pic.twitter.com/cPECsb5lyc — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Le PSG rêve de lui...

Ainsi, Luis Campos aurait décidé d’enfin clore les débats et offrir à Kylian Mbappé un véritable point de soutien en attaque. Plusieurs grands noms ont été évoqués et c’est le cas avec Harry Kane, considéré comme l’un des meilleurs numéro 9 au monde et qui pourrait bien être tenté par une nouvelle aventure après toute une vie passée à Tottenham.

Mais Kane ne souhaiterait pas quitter Tottenham