Le PSG se craque pour briser une terrible malédiction

En 2018, Thiago Motta annonçait qu'il prenait sa retraite. Le PSG devait donc se trouver un nouveau milieu défensif pour épauler Marco Verratti. Le club de la capitale s'est alors attaché les services de nombreux joueurs sur le mercato. Mais aucun n'a su répondre aux attentes. Cet été, Luis Campos aurait tenté le pari Manuel Ugarte pour essayer de briser cette malédiction.

Le départ à la retraite de Thiago Motta a laissé un grand vide dans l’effectif du PSG. Parti en 2018, l’Italien n’a toujours pas été remplacé convenablement aux côtés de Marco Verratti. Cet été, le club de la capitale va tenter un nouveau pari avec Manuel Ugarte. La formation parisienne aurait lâché 60M€ pour s’attacher les services du milieu défensif uruguayen. Son transfert devrait être officialisé très prochainement d’après les informations de Record . Le PSG n’a pas lésiné sur les moyens pour briser sa terrible malédiction au milieu de terrain.

Paredes, Gueye... Le PSG s'est planté sur le mercato

En effet, les joueurs recrutés pour remplacer Thiago Motta ont pratiquement tous été des échecs cuisants. En janvier 2019, le PSG allait chercher Leandro Paredes contre un chèque d’environ 40M€. Mais l’Argentin n’a pas vraiment réussi à s’imposer dans la capitale. Très loin d’être un titulaire indiscutable, l’ancien milieu du Zenith a été prêté à la Juventus. S’il est revenu cet été, la Vieille Dame ne souhaitant pas le conserver, Leandro Paredes ne devrait pas s’éterniser au PSG. À l'été 2019, ce sont Idrissa Gueye et Ander Herrera qui débarquaient au sein de la formation parisienne pour faire oublier Thiago Motta. Le Sénégalais a surpris son monde à ses débuts, notamment face au Real Madrid. Mais sur la durée, le joueur de 33 ans s’est révélé décevant. L’Espagnol, lui, a été cantonné à un rôle de joueur de rotation et a été sacrifié par le PSG lors du dernier mercato estival, avant de voir son contrat être rompu quelques mois plus tard.

Le recrutement de Campos a viré au fiasco

Le recrutement de Rafinha n’a pas été une franche réussite non plus. Peu convaincant sur le terrain, le Brésilien a été lâché pour 0€ en septembre 2022. Il évolue désormais à Al-Arabi au Qatar. Georginio Wijnaldum, lui aussi, a déçu. Élément important de Liverpool au milieu de terrain, le Néerlandais n’a jamais su s’adapter à la vie dans la capitale. Devenu indésirable seulement un an après son arrivée, il a été prêté à l’AS Roma l’été dernier. Même les recrues de Luis Campos n’ont pas été en mesure de faire oublier Thiago Motta. Pour renforcer l’entrejeu du PSG, le conseiller football parisien faisait venir Renato Sanches, Fabian Ruiz et Vitinha. Les deux premiers pourraient déjà prendre la porte cet été. Le dernier, quant à lui, a montré quelques choses intéressantes même s’il a été décevant d’un point de vue global.

Danilo Perreira, survivant du grand nettoyage au PSG

Seul Danilo Perreira a su se faire une place au PSG. Un temps critiqué pour son manque de vivacité ou de technique, le Portugais est aujourd’hui un élément important dans le vestiaire parisien. Leader, le joueur de 31 ans est un véritable couteau suisse lorsqu’il y a des absents dans la charnière centrale. À voir si Manuel Ugarte saura briser la malédiction du PSG à ce poste. En tout cas, la direction parisienne a misé gros sur lui.