PSG : Un buteur à 150M€ vend la mèche pour son transfert

Thibault Morlain

Au PSG, on n’a toujours pas trouvé le buteur tant recherché sur ce mercato estival. Le club de la capitale dispose de 200M€ pour cela et l’heureux élu pourrait se nommer Victor Osimhen. En feu avec Naples, le Nigérian, estimé à 150M€, aurait donc tapé dans l’oeil des Parisiens. Mais voilà que l’ancien joueur du LOSC serait encore très loin d’un retour en Ligue 1 si l’on en croit ses dires.

Pour cet été, la grande priorité du PSG est de trouver un buteur de renom afin de venir épauler Kylian Mbappé. Pour cela, le club de la capitale aurait différentes idées à l’instar de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Harry Kane, mais aussi Victor Osimhen. Le joueur de Naples figurerait d’ailleurs très haut sur la liste de Luis Campos. Convaincre Aurelio De Laurentiis, président du club italien, sera toutefois une autre histoire. Il est ainsi question d’un transfert à hauteur de 150M€ pour Osimhen. Mais encore faut-il que l’ancien du LOSC accepte de quitter son club actuel.

« J'ai hâte que la nouvelle saison commence »

Victor Osimhen pourrait bien rechigner à quitter Naples lors de ce mercato estival. En effet, l’attaquant nigérian se sent très bien dans la ville italienne et l’a publiquement exprimé. A l’occasion d’un entretien accordé à Soccernet , Osimhen a confié : « J’ai remporté l'un des titres de football les plus prestigieux au monde. Et j'ai gagné avec une équipe qui apprécie les petites choses que vous faites pour elle. Gagner le Scudetto pour moi, c'était génial. La suite sera toujours importante pour moi, comme la Ligue des champions, la Coupe et tout le reste. Je travaille très dur pour y parvenir, je suis maintenant "accro" aux trophées car le Scudetto est ma première coupe en tant que professionnel. J'ai hâte que la nouvelle saison commence ».

« Pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit que celui-ci »