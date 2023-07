Mercato : Le PSG reçoit un ultimatum à 150M€

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête d’un nouveau buteur de renommée internationale en cette période de mercato estival, le PSG courtise notamment à cet effet Victor Osimhen. Mais de son côté, Naples ne facilitera pas le départ de son attaquant nigérian et en réclame au minimum 150M€ pour un transfert.

Ça bouge au PSG en cette période de mercato estival, et le club de la capitale enchaine les recrutements puisque Milan Skriniar, Marco Asensio, Cher Ndour, Manuel Ugarte et Lucas Hernandez ont d’ores et déjà acté leur arrivée au Parc des Princes, même si ces opérations n’ont pas encore été officialisées. Et le PSG entend bien continuer sur sa lancée avec le recrutement d’un buteur.

Hallucinant, il peut offrir au PSG le nouveau Mbappé https://t.co/tk0enBw4ve pic.twitter.com/v36p2KmpxK — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Le PSG vise un 9

Plusieurs profils reviennent avec insistance à cet effet, puisque le PSG courtise Harry Kane (Tottenham), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Marcus Rashford (Manchester United) ou encore Victor Osimhen (Naples). Mais en ce qui concerne cette dernière piste, Luis Campos va probablement devoir se faire une raison.

Naples réclame 150M€ ou rien pour Osimhen