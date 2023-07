Le PSG prépare un deal XXL, c’est la douche froide

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête d’un nouveau buteur afin de renforcer son secteur offensif, le PSG songe notamment à Marcus Rashford, l’attaquant anglais de Manchester United. Mais ce dernier pourrait finalement opter pour un autre choix de carrière puisque sa prolongation de contrat avec les Red Devils seraient bien engagée.

Le mercato estival est déjà très agité au sein du PSG, qui a bouclé un certain nombre de renforts qui n’ont pas encore été officialisés : Milan Skriniar, Marco Asensio et Cher Ndour ont signé libres avec le club de la capitale, qui a également acté en interne les transferts de Manuel Ugarte (60M€) et Lucas Hernandez (40M€ + bonus), et celui de Lee Kang-In ne devrait pas tarder. Mais Luis Campos réserve encore du lourd pour la suite du mercato, et le conseiller sportif du PSG se penche notamment sur un dossier majeur en attaque.

Hallucinant, il peut offrir au PSG le nouveau Mbappé https://t.co/tk0enBw4ve pic.twitter.com/v36p2KmpxK — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Le PSG prépare un double deal à 200M€

Comme l’a révélé Le Parisien ces derniers jours, le PSG dispose d’une enveloppe de 200M€ pour attirer deux renforts offensifs de tout premier choix. Le premier devrait être Bernardo Silva, l’ailier portugais de Manchester City, qui coûterait aux alentours de 80M€ à la direction parisienne. Mais le quotidien confirme surtout la volonté de recruter un buteur cet été au PSG, qui complèterait donc le trio offensif de Luis Enrique l’an prochain avec Kylian Mbappé à gauche et donc Bernardo Silva à droite. Plusieurs pistes sont ciblés à cet effet, comme Harry Kane, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani ainsi que Marcus Rashford.

Rashford parti pour prolonger ?