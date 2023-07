Mbappé : Le PSG prépare un énorme projet à 200M€

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival bat déjà son plein au PSG avec un certain nombre de renforts déjà actés, mais le club de la capitale s’attaque à également à du très gros pour composer sa ligne d’attaque autour de Kylian Mbappé. Et le PSG projette pour cela d’investir pas moins de 200M€ sur deux profils XXL.

Le PSG est déjà en feu sur le marché des transferts ! Les arrivées libres de Milan Skriniar, Marco Asensio et Cher Ndour sont déjà bouclées depuis quelque temps, au même titre que les transferts de Manuel Ugarte (60M€) et Lucas Hernandez (45-50M€). Luis Campos a donc déjà atteint un certain nombre d’objectifs pour son mercato, mais le conseiller sportif du PSG n’en a pas encore terminé puisqu’il reste plusieurs dossiers majeurs à boucler en attaque, autour de Kylian Mbappé.

Panique au PSG, le transfert de Mbappé est réclamé https://t.co/sJRRL6sRe7 pic.twitter.com/ZZrPpDgcBC — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

Le PSG va miser 80M€ sur Bernardo Silva

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Bernardo Silva fait partie des pistes prioritaires de Campos, et Le Parisien indique dans ses colonnes que le PSG et Manchester City pourraient s’entendre sur une indemnité de transfert avoisinant les 80M€. L’ailier portugais viendrait ainsi occuper le flanc droit de l’attaque parisienne, l’an prochain, avec donc Kylian Mbappé sur le côté gauche. Et vous l’aurez compris, il manque encore un profil capital pour compléter ce trio d’attaque du PSG la saison prochaine : un buteur axial.

120M€ pour trouver un buteur