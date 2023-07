Mercato : Le PSG veut du lourd, une rencontre est dévoilée pour cette star

Benjamin Labrousse

Toujours désireux de se renforcer considérablement sur le mercato estival, le PSG aurait plusieurs cibles de choix sur le marché des transferts. Avec le départ de Lionel Messi, Paris cherche un ailier, mais également un attaquant de pointe de renommée mondiale. À ce sujet, les dirigeants parisiens auraient rencontré l’entourage d’Harry Kane (Tottenham).

Le mercato du PSG pourrait véritablement s’emballer dans les prochains jours. Muette pour le moment, la communication du club de la capitale pourrait rapidement officialiser plusieurs arrivées. Parmi elles, celle du nouvel entraîneur Luis Enrique, mais également celles de plusieurs recrues (Skriniar, Asensio, Ugarte). Mais après plusieurs signatures bouclées, le PSG ne compte pas s’arrêter là.

Terrible, une star du PSG se fait snober sur le mercato https://t.co/2jCLovLA7g pic.twitter.com/sQx0Wxd7gN — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

Le PSG fonce sur Bernardo Silva et Harry Kane

Et pour cause, les champions de France en titre souhaitent toujours considérablement se renforcer concernant le secteur offensif. Avec le départ acté de Lionel Messi et la possible vente de Kylian Mbappé, le PSG a bien compris que le recrutement d’un nouvel ailier ainsi que d’un attaquant de classe mondiale était nécessaire et ce, dès cet été. Comme nous vous le révélions en exclusivité en février dernier, Bernardo Silva (Manchester City) est l’une des priorités des dirigeants parisiens sur ce mercato. Par ailleurs, le PSG espère toujours pouvoir attirer le prolifique buteur anglais Harry Kane, qui pourrait après de nombreuses années de bons et loyaux services du côté de Tottenham, quitter le club londonien.

Nasser Al-Khelaïfi aurait rencontré l’entourage d’Harry Kane à Londres