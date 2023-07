Le PSG veut boucler un transfert à 15M€, la guerre est déclarée

Alexis Brunet

Avant d’acheter cet été, le Paris Saint-Germain va surtout devoir s’occuper des ventes. Cela pourrait passer par les indésirables comme Mauro Icardi et Leandro Paredes, mais également par certains jeunes qui ne trouvent pas de place en équipe première. C’est notamment le cas d’El Chadaille Bitshiabu, qui aurait déjà plusieurs touches en Allemagne.

Pour son attaque, le PSG a ciblé Harry Kane. Le buteur de Tottenham pourrait rejoindre Paris au cours de l'été, car il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Mais un joueur du niveau de l'Anglais est très courtisé. D'autres clubs sont donc sur le dossier, c'est le cas du Bayern Munich notamment. Le club allemand a fait du meilleur buteur de l'Angleterre sa priorité, et il a déjà fait une offre. Une deuxième pourrait partir dans les prochains jours, ce qui n'est pas un bon signe pour Paris.

Trois clubs allemands sont sur El Chadaille

En revanche, le PSG pourrait bien faire affaire pour ce qui est d'une vente avec un club allemand. Selon les informations du Parisien , l'Eintracht Francfort, le RB Leipzig, mais aussi le Borussia Dortmund sont intéressés par le Parisien El Chadaille Bitshiabu. Le joueur de 18 ans est ouvert à quitter le club de la capitale, bien conscient que son avenir est bouché avec les possibles arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez. L'AS Monaco garde aussi un œil sur le colosse d'1 mètre 98.

Mbappé - PSG : Surprise, il confirme son départ en direct https://t.co/bEOHokHPba pic.twitter.com/KwgWb99pge — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

Les jeunes français s'exportent bien en Bundesliga

La Bundesliga est avare de jeunes talents français, et ils lui rendent bien. Christopher Nkunku formé au PSG a ensuite explosé au RB Leipzig avant de partir à Chelsea cet été. C'est également le cas pour Moussa Diaby qui s'éclate au Bayer Leverkusen, en compagnie d'Amine Adli, passé lui par Toulouse. Sans oublier Randal Kolo Muani qui fait les beaux jours de Francfort, et qui pourrait partir pour plus de 100M€ lors de ce mercato. El Chadaille Bitshiabu coûterait lui 15M€.