Luis Enrique débarque au PSG, il fait une première victime

Alexis Brunet

Dans les prochains jours, Luis Enrique va enfin être officiellement nommé entraîneur du PSG. L'Espagnol est déjà au travail, puisqu'il planche encore sur la composition de son staff, mais aussi sur le mercato. Son arrivée ne fera pas que des heureux à Paris, à commencer par El Chadaille Bitshiabu, qui pourrait voir son temps de jeu se réduire.

Comme chaque été, les supporters du PSG vont se mettre à espérer de grandes choses pour la saison à venir. Mais cette année, peut être encore un peu plus. Christophe Galtier qui n'était pas apprécié par une grande partie des fans parisiens va prendre la porte, et il sera remplacé par Luis Enrique. L'Espagnol paraît sur le papier plus expérimenté que l'ancien tacticien niçois. Notamment en Ligue des Champions, où l’ex-sélectionneur de l'Espagne a déjà remporté la compétition, avec le FC Barcelone en 2015.

Le mercato bat son plein à Paris

L'arrivée de Luis Enrique remplit donc d'espoir le PSG, mais aussi le mercato. Luis Campos est en train de s'activer pour construire une équipe compétitive. Il est d'ailleurs en relation quotidiennement avec le coach espagnol. Ce dernier donne son avis sur les différentes pistes. Il a par exemple validé l'arrivée de Lucas Hernandez à Paris.

Mbappé - PSG : Surprise, il confirme son départ en direct https://t.co/bEOHokHPba pic.twitter.com/KwgWb99pge — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

El Chadaille victime de l'arrivée de Luis Enrique ?