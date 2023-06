Le PSG prépare une folie à 200M€

Alexis Brunet

Depuis l’arrivée de QSI, le Paris Saint-Germain est devenu l’un des principaux acteurs des sessions de mercato et cet été ne fera pas exception. Aux prises avec une véritable révolution de son effectif, le club de la capitale planifierait une offensive d’ampleur pour boucler deux renforts de tout premier choix en attaque, un secteur qui a perdu Lionel Messi et pourrait bien perdre Neymar... ou même Kylian Mbappé.

Il y a des postes plus compliqués que d'autres. Luis Campos a une sacrée pression en tant que conseiller football du PSG, mais a des moyens colossaux à sa disposition afin de réaliser le mercato idéal. Il aurait d'ailleurs déjà dépensé un peu plus de 100M€, avec deux possibles transferts annoncés ces derniers jours concernant Manuel Ugarte pour 60M€ et Lucas Hernandez, pour une somme comprise entre 45 et 50M€.

Campos a réalisé des bons coups

Bien qu'il sache utilise le chéquierr, Luis Campos a aussi l'intelligence de flairer les bons coups. Il aurait par exemple déjà fait signer Milan Skriniar et Marco Asensio, qui arrivent libres au PSG. Il pourrait faire de même prochainement avec le jeune Cher Ndour, qui arrive en fin de contrat à Benfica.

Mercato - PSG : Luis Enrique veut déjà une star à l'étranger https://t.co/sbH9l8ERVQ pic.twitter.com/RWDV0FzNjI — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

200 M€ pour deux attaquants