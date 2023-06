Mercato : Le PSG prend une décision radicale pour ce crack

Alexis Brunet

Le PSG va considérablement modifier son effectif cet été. Cela a déjà commencé puisque Luis Campos a mis la main sur pas moins de trois joueurs, en attendant l'arrivée annoncée de Lucas Hernandez. Mais cela pourrait bien pousser quelques joueurs vers la sortie, surtout les jeunes pousses parisiennes comme El Chadaille Bitshiabu.

Dans les prochains jours, le PSG devrait commencer les choses sérieuses. Le club de la capitale va enfin pouvoir annoncer son nouvel entraîneur avec Luis Enrique, qui va prendre la tête de l'équipe et donc qui va succéder à Christophe Galtier. Mais le champion de France va aussi pouvoir annoncer officiellement ses nouvelles recrues et elles sont nombreuses.

Luis Campos a déjà bouclé quatre recrues

Luis Campos n'a pas chômé depuis le début du mercato. Le Portugais aurait déjà mis la main sur de nombreux joueurs avec Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio qui ont déjà rejoint le PSG. Cela devrait aussi être bon pour Lucas Hernandez. Le conseiller football parisien va tenter de boucler les arrivées de Cher Ndour et Kang-in Lee aussi et après il sera temps de trouver la perle rare en attaque. Les noms de Victor Osimhen ou bien Harry Kane reviennent souvent.

Le PSG est ouvert à un départ d'El Chadaille