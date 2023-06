La première recrue de Luis Enrique arrive au PSG

Jean de Teyssière

Luis Enrique n'a pas encore été officialisé par le PSG, le départ de Christophe Galtier n'étant pas encore officiellement acté mais le technicien espagnol s'active déjà dans les transferts parisiens et sa voix compte. Ainsi, concernant l'arrivée prochaine de Lucas Hernandez au PSG, Luis Enrique a validé cette venue. L'international français pourrait donc être la première recrue officielle de Luis Enrique.

Le mercato parisien s'enflamme et l'arrivée de Lucas Hernandez vient après celles de Manuel Ugarte, Milan Srkiniar et Marco Asensio. Aucune de ces trois dernières recrues n'a encore été officialisée même si cela devrait être une question de jours, le mois de juin se terminant ce vendredi. Et le futur coach du PSG, Luis Enrique aurait eu sa voix au chapitre dans le dossier Hernandez, qui arrive du Bayern Munich contre 50M€.

Luis Enrique était présent à Paris

Le futur entraîneur du PSG était présent dans la capitale française. Luis Enrique est même apparu souriant jeudi soir, à son arrivée en Espagne en provenance de Paris. L'ancien sélectionneur de la Roja aurait même visité les nouvelles installations du camp d'entraînement du PSG situé à Poissy. Il en aurait profité pour discuter avec les dirigeants du club parisien de la situation sportive du club la saison prochaine, selon L'Equipe .

L.Hernandez, Luis Enrique dit oui !