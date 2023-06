Le PSG boucle un transfert à 60M€, c’est imminent !

Thibault Morlain

Très actif depuis le début de ce mercato estival, le PSG aurait notamment bouclé l'arrivée de Manuel Ugarte. Le club de la capitale aurait ainsi déboursé les 60M€ de la clause libératoire du milieu de terrain du Sporting Portugal. Rien d'officiel toutefois pour le moment concernant Ugarte, néanmoins, le PSG pourrait l'annoncer d'ici peu...

Cela fait maintenant quelques semaines qu'on annonce que le transfert de Manuel Ugarte au PSG est réglé. Une opération estimée à 60M€, le montant de sa clause libératoire. L'Uruguayen l'avait d'ailleurs confirmé en personne, lâchant à propos de son départ au PSG : « La vérité, c'est qu'il faut maintenant se reposer un peu et tout commencer au PSG. Je vais dans un club géant, je ne l'ai pas encore réalisé, mais je vais essayer de tout commencer ».

Le boss du PSG a géré le mercato https://t.co/yZG0fDWwXm pic.twitter.com/B9evQ6fVVo — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

Ugarte enfin au PSG le 3 juillet

Pour autant, pour le moment, le PSG n'a encore rien officialisé concernant l'arrivée de Manuel Ugarte. Mais ça ne devrait pas tarder. D'ici quelques jours, l'Uruguayen devrait être un joueur du club de la capitale à part entière. Selon les informations de Record , l'annonce du PSG pour Ugarte pourrait tomber le 3 juillet prochain.

Les officialisations vont tomber

Au PSG, on souhaiterait d'abord régler la question de l'entraîneur et officialiser l'arrivée de Luis Enrique. Par la suite, ce sont les recrues qui pourraient être annoncées. On retrouvera alors Manuel Ugarte, mais pas seulement. Milan Skriniar et Marco Asensio auraient déjà bouclé leur arrivée au PSG tandis que Lucas Hernandez et Kang-in Lee pourraient rapidement suivre.