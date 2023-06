Mercato : Le PSG valide un nouveau transfert !

Benjamin Labrousse

Le PSG n’a encore rien annoncé officiellement, mais le club parisien a pourtant bien avancé sur son mercato. Outre les arrivées déjà validées de Milan Skirinar, Marco Asensio, ou encore Manuel Ugarte, Paris s’apprête à finaliser le transfert du jeune Coréen Kang-In-Lee en provenance de Majorque (Espagne). Un dossier épineux, qui touche finalement à son terme.

Alors que l’officialisation de Luis Enrique se fait attendre, le PSG ne s’arrête pas sur le mercato. Après plusieurs signatures confirmées (Skriniar, Asensio, Ugarte, Ndour), le club de la capitale devrait très prochainement accueillir deux nouvelles recrues. En effet, Lucas Hernandez devrait signer à Paris contre une somme avoisinant les 40 M€. Et si le Français devrait passer sa visite médicale ce vendredi, le PSG pourrait également boucler l’arrivée de Kang-In-Lee.

Le transfert de Kang-In-Lee à Paris a pris du temps

Pour rappel, le jeune Coréen de 22 ans avait d’ores et déjà effectué ses tests médicaux à Paris il y a de cela plusieurs semaines. Seul problème, l’accord initial entre le PSG et Majorque au sujet du transfert du joueur aurait été remis en cause par le club espagnol. Selon le Parisien , Majorque demandait une indemnité de transfert avoisinant les 22 M€, tandis que le club parisien ne souhaitait pas dépasser les 15 M€.

C’est confirmé pour Kang-In-Lee au PSG