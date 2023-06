Le PSG veut régaler Mbappé, une offre va partir

Alexis Brunet

Pour essayer de garder Kylian Mbappé cet été au PSG, Luis Campos va réaliser un grand mercato. Le Portugais souhaite faire venir de nombreux joueurs, et Harry Kane fait partie des pistes. Malheureusement le buteur de Tottenham se rapproche du Bayern Munich. Le club allemand va même faire une deuxième offre.

Le PSG est tendu en ce moment. Le club de la capitale ne sait pas s'il pourra garder Kylian Mbappé cet été. Pour se donner toutes les chances de le voir rester, Luis Campos essaye de mener un mercato de qualité. Pour l'instant le Portugais a déjà mis la main sur Manuel Ugarte, Milan Skriniar et Marco Asensio. Dans les prochains jours, Lucas Hernandez devrait rejoindre cette petite troupe. Kang-in Lee ainsi que Cher Ndour sont eux aussi annoncés très proches de Paris.

Campos vise du lourd en attaque

Le PSG cherche surtout un joueur offensif de classe mondiale, à même de combiner parfaitement avec Kylian Mbappé. Luis Campos a ciblé plusieurs profils, et Harry Kane fait partie des favoris. L'Anglais pourrait quitter Tottenham cet été, à un an de la fin de son contrat. Malheureusement pour Paris, le Bayern Munich est aussi sur l'attaquant. Selon les informations de Rudy Galetti de Sky Sport , le club allemand aurait d'ailleurs échangé positivement avec la formation de Premier League ces dernières heures. Les Bavarois vont même bientôt soumettre une deuxième offre, plus élevée que la première, qui était de 70M€.

PSG : Il lâche une grande annonce sur un transfert réclamé par Mbappé https://t.co/YlIPurHw1c pic.twitter.com/4dOisiQ3cq — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

Osimhen en plan B ?

Si Harry Kane rejoint finalement le Bayern Munich, Luis Campos pourrait se tourner vers Victor Osimhen. Le Nigérian est très apprécié par le conseiller football du PSG. Il pourrait passer à l'action, mais cela coûterait très cher à Paris. Le président de Naples souhaite plus de 100M€ pour son buteur, aux dernières nouvelles, il attendrait même 180M€. De quoi peut-être refroidir le club de la capitale.