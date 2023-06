PSG : Il lâche une grande annonce sur un transfert réclamé par Mbappé

Alexis Brunet

Le PSG veut cet été construire une équipe autour de Kylian Mbappé. Mais dernièrement, le Français a exprimé son souhait de ne pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Cela n'empêche pas Luis Campos d'essayer de dénicher les joueurs qui combineront parfaitement avec le natif de Bondy, et qui le pousseront peut-être à rester. Harry Kane fait partie de ceux-là, mais selon Harry Redknapp, il ne devrait pas bouger de Tottenham.

Encore une fois cette saison, Kylian Mbappé a gagné la Ligue 1 avec le PSG, et il a remporté le titre de meilleur buteur. Après six saisons avec le club de la capitale, le Français pourrait enfin se résoudre à partir. Il a d'ailleurs mis la pression sur ses dirigeants, en les informant qu'il ne comptait pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Mais Luis Campos compte bien offrir au champion du monde un mercato de qualité, pour enfin aller chercher la Ligue des Champions, et donc que l'attaquant reste au club.

Harry Redknapp ne voit pas Kane partir de Tottenham

Luis Campos cherche des joueurs capables de combiner parfaitement avec Kylian Mbappé sur le front de l'attaque du PSG. Harry Kane a été identifié comme le profil parfait. Mais selon Harry Redknapp, qui s'est confié à BBC Radio Wales , l'Anglais ne partira pas de Tottenham cet été. « La famille est la chose la plus importante pour lui, donc il n'y a aucune chance qu'il aille au Bayern Munich. Il restera à Tottenham. Il ne voudra pas aller en Allemagne - il n'emmène pas sa famille là-bas, pas une chance. Vous pouvez aller à Manchester United et ne rien gagner. Vous pouvez aller à Chelsea ou n'importe où ailleurs. En ce moment, City gagne tout. Ils sont à un niveau différent - mais City n'a pas besoin de lui. Ils ont Erling Haaland devant et il n'y a plus de place pour Kane. Il n'y a pas vraiment de place pour lui, donc je pense qu'il restera à Tottenham, vraiment. Je suis très confiant à ce sujet ».

Mbappé : L’annonce retentissante du Real Madrid, le PSG hallucine https://t.co/xQWBATJVBV pic.twitter.com/Rn8DOrQPHj — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

Osimhen la priorité du PSG ?

Si Harry Kane ne vient pas au PSG, Luis Campos a un autre nom en tête. Le Portugais est très fan de Victor Osimhen, qu'il avait connu au LOSC à l'époque. Mais il sera compliqué de faire venir à Paris le Nigérian. Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, ne souhaiterait pas se séparer de son attaquant pour moins de 100M€. Aux dernières nouvelles, son prix serait même fixé à 150M€.