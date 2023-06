PSG : Une folie à plus de 80M€, c’est imminent

Axel Cornic

Ce mercato estival nous promet une grande valse des numéros 9 à travers l’Europe et le Paris Saint-Germain est concerné. Luis Campos semble en effet décidé à enfin trouver ce profil qui manque tant à l’équipe parisienne et plusieurs pistes ont été évoquées, comme celle menant à Harry Kane. La superstar anglaise souhaiterait en effet quitter Tottenham après y avoir passé toute sa carrière... et il aurait déjà trouvé sa future destination !

Il est l’un des meilleurs buteurs européens et s’il a plusieurs fois décidé de rester fidèle à Tottenham, l’heure du départ semble être enfin arrivée. Harry Kane a en effet des envies d’ailleurs et il n’a pas fallu attendre longtemps avant que tous les plus grands clubs s’affolent. C’est le cas du PSG, qui est justement à la recherche d’un attaquant de très haut niveau.

Ça bouge pour Harry Kane

Après avoir raté le coche avec Robert Lewandowski l’été dernier, Luis Campos voudrait absolument recruter un numéro 9 lors de ce mercato estival. RMC Sport a notamment parlé de Victor Osimhen, mais l’international anglais serait une occasion en or, puisque son contrat se termine dans un an et Tottenham n’est donc pas en position de force.

Au Bayern Munich pour un total de 100M€ ?