Mbappé : Le Real Madrid promet un enfer au PSG

Thomas Bourseau

Le Real Madrid ferait de Kylian Mbappé son option offensive favorite. Mais quand bien même le PSG serait ouvert à une vente, le club merengue n’envisagerait aucun risque pour le recrutement d’un attaquant. Au point où une liste d’alternatives serait mise au point. Ce qui ne va pas plaire au PSG…

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, le mariage semble inévitable, mais n’a malgré les ultimes tentatives des deux parties, toujours pas eu lieu. Se pourrait-il que 2023 soit la bonne année ? D’après ESPN , à la fois le clan Mbappé et le comité de direction du Real Madrid auraient tous deux à cœur d’entamer leur collaboration cet été.

En cas d’échec pour Mbappé, le Real Madrid a trois options

Néanmoins, la question économique pourrait s’avérer être problématique pour le bon déroulé de l’opération. En ce sens, le Real Madrid ne miserait pas tout sur Kylian Mbappé. C’est en effet ce que Pacojo Delgado, journaliste de la Cadena SER , a affirmé à Astv , a fait savoir ce mercredi soir. D’après ses informations, le comité de direction du Real Madrid aurait coché trois alternatives au dossier Mbappé.

Kane, Osimhen, Vlahovic… Le Real Madrid défie le PSG

A en croire Pacojo Delgado, le Real Madrid prévoirait d’ailleurs de faire de l’ombre au PSG concernant les pistes offensives du club parisien si jamais le Paris Saint-Germain refusait d’être raisonnable pour le transfert de Kylian Mbappé. En effet, Harry Kane serait la variante privilégiée du Real Madrid pour Mbappé, et serait également une cible chaude du PSG. A l’instar des dossiers Victor Osimhen et Dusan Vlahovic sur lesquels le Real Madrid viendrait concurrencer le Paris Saint-Germain. Une chose demeure certaine pour ce mercato estival, le PSG et le Real Madrid vont se rendre coup pour coup.