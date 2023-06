PSG : Surprise, ce n'est pas terminé pour Galtier

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier ne sera plus l'entraineur du PSG à la rentrée. En effet, le club de la capitale a décidé de remercier le technicien français pour le remplacer par Luis Enrique. Mais à en croire l'entourage de Christophe Galtier, son départ ne serait toujours pas finalisé.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a annoncé à Christophe Galtier qu'il ne sera plus le coach du PSG à la reprise, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué par sa première année à Paris. Pour remplacer le technicien français, le club de la capitale a décidé de miser sur Luis Enrique. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n'auraient pas encore réglé le cas de Christophe Galtier.

Le PSG veut remplacer Galtier par Enrique

Interrogé par L'Equipe , l'entourage de Christophe Galtier s'est prononcé sur son avenir au PSG. Comme l'a répété le clan du coach français ces dernières heures, son départ n'est pas finalisé à l'heure actuelle. Ce qui complique les affaires de Luis Enrique.

Le clan Galtier annonce que ce n'est pas terminé