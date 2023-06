Mercato - PSG : Un énorme mensonge révélé ?

Thomas Bourseau

Ces derniers jours, Leandro Paredes a tenu un discours clair sur son avenir : rester au PSG. Pour autant, l’international argentin aurait d’autres plans pour la suite de sa carrière. Après un prêt à la Juventus, Paredes aimerait rester en Serie A, dans un club engagé en Ligue des champions.

Leandro Paredes devrait une nouvelle fois connaître un mercato particulièrement mouvementé comme ce fut le cas à l’été 2022. Prêté pour l’intégralité de la saison par le PSG à la Juventus, Paredes a témoigné du refus de la Vieille Dame de lever l’option d’achat avoisinant les 22M€ incluse dans le deal. Dans les prochains jours et pour la reprise de l’entraînement du PSG, Leandro Paredes prévoit de faire son grand retour.

«Mon premier choix est probablement de rester à Paris»

C’est en effet ce que Leandro Paredes a fait savoir dernièrement en Argentine pour Olé . « Je ne sais pas où je vais jouer. En principe, je dois retourner à Paris. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, il est possible que Luis Enrique soit l'entraîneur du PSG. J'aime beaucoup cette idée. Mon premier choix est probablement de rester à Paris. Je suis très enthousiaste à l'idée de m'entraîner avec Luis Enrique ».

Paredes a menti, il veut rester en Serie A

Pour autant, il se pourrait que Leandro Paredes poursuive en Serie A après un an de prêt à la Juventus et des expériences passées au Chievo Vérone, la Roma et Empoli. L’Argentin aurait à cœur de rester en Italie la saison prochaine d’après Gianluca Di Marzio. En outre, il est spécifié par le journaliste italien que Paredes voudrait évoluer dans un club transalpin disputant la Ligue des champions au cours du prochain exercice. Le ton est donné, reste à savoir où jouera Leandro Paredes.