Le nouvel entraineur du PSG arrive, la date est fixée

Amadou Diawara

Ayant décidé de remercier Christophe Galtier, le PSG est sur le point de s'offrir les services de Luis Enrique. Toutefois, le club de la capitale ne devrait pas officialiser la signature de son nouvel entraineur avant le début du mois de juillet. En effet, le PSG devrait faire une annonce la semaine prochaine.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier n'aura pas la chance d'honorer son bail jusqu'au bout. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a annoncé à son entraineur qu'il ne sera plus sur le banc du PSG à la reprise, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué par sa première saison à Paris lors de leur dernière réunion.

Le PSG va officialiser Enrique la semaine prochaine

Pour assurer la succession de Christophe Galtier, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Enrique. Toutefois, le club de la capitale ne devrait pas officialiser la signature de son nouvel entraineur dans l'immédiat.

Le départ de Galtier annoncé avant l'arrivée d'Enrique