Il refuse une fortune pour son transfert au PSG !

Thibault Morlain

De jour en jour, l'arrivée de Lucas Hernandez au PSG semble se préciser. Pourtant, le Bayern Munich avait initialement l'intention de prolonger l'international français. De son côté, le défenseur central semble lui plus que jamais décidé à rejoindre le club de la capitale et visiblement, l'argent n'aurait aucun impact dans le choix de Lucas Hernandez.

Tandis qu'on attend les officialisations de Skriniar, Asensio et Ugarte au PSG, celle de Lucas Hernandez pourrait également rapidement suivre. En effet, le joueur du Bayern Munich semble de plus en plus se rapprocher d'une arrivée à Paris. Le défenseur central, déjà d'accord avec le PSG, serait déterminé à changer d'air et tout l'argent du club bavarois n'y changerait rien...

PSG : En direct, il réclame le départ d’une star ! https://t.co/LIgE3RmDvB pic.twitter.com/kcW0kPvOBr — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

Un plus gros contrat au Bayern Munich qu'au PSG

A en croire les informations de SportsZone , malgré le pactole promis par le PSG, Lucas Hernandez aurait pu toucher un peu plus en prolongeant au Bayern Munich. En effet, les Bavarois promettaient un salaire légèrement supérieur à celui proposé par Paris à leur défenseur central. Et pour ce qui est de la prime à la signature, c'était quasiment similaire des deux côtés.

Priorité à Paris pour Lucas Hernandez

Mais malgré l'aspect financier qui penchait donc du côté du Bayern Munich, Lucas Hernandez se dirigerait bel et bien vers le PSG. Selon le média français, le défenseur central ne serait pas motivé par l'argent dans son choix. Il ne voudrait qu'une chose : vivre à Paris et jouer pour le PSG.