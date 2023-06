L’OM prêt à piller le RC Lens, la réponse tombe

Benjamin Labrousse

Cette saison, le RC Lens a déjoué tous les pronostics en terminant deuxième de Ligue 1 à un seul point du PSG champion de France. Arrivé sur le banc lensois en février 2020, Franck Haise a placé les Sang et Or sur le devant de la scène. Courtisé un temps par l’OM, le coach français devrait bel et bien rester à Lens cet été.

Après une saison absolument remarquable, le RC Lens doit désormais se montrer habile sur son mercato estival. Les Sang et Or le savent, la saison prochaine risque d’être intense entre les matchs de Ligue des Champions en pleine semaine, ainsi que leur nouveau statut en Ligue 1, où le club lensois se sait très attendu.

Franck Haise un temps convoité par l’OM

Et si plusieurs joueurs importants du RC Lens comme Loïs Openda ou encore Seko Fofana pourraient prochainement quitter le club, l’entraîneur Franck Haise a également été l’objet de convoitises ces dernières semaines. Pour rappel, le technicien français figurait dans la short-list de l’OM lorsque le club marseillais venait d’annoncer le départ d’Igor Tudor.

Franck Haise va rester à Lens cet été