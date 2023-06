EXCLU - PSG : La vérité sur le dossier Galtier

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Comme annoncé par le10sport.com, une réunion devait avoir lieu cette semaine entre Luis Campos et Christophe Galtier. Elle a eu lieu ce mardi. Contrairement aux intentions premières du Portugais, qui souhaitait poursuivre avec le technicien français, l’entretien s’est soldé par une décision fracassante : le départ de Galtier. Voici nos informations.

Rien n’était acté pour Christophe Galtier. Comme évoqué publiquement par Luis Campos, au micro de Canal+ , le technicien portugais devait s’entretenir avec son entraîneur pour faire le bilan de la saison écoulée. Des propos qui confirmaient les informations publiées par le10sport.com, révélant l’existence de ce rendez-vous à venir et du fait que Paris n’avait pas encore pris de décision. Au cours de cette réunion, Luis Campos voulait s’assurer de la motivation de son entraîneur et de sa capacité à poursuivre sa mission à Paris. Les éléments de réponse obtenus ce mardi l’ont amené à prendre une décision : Christophe Galtier ne sera pas l’entraîneur du PSG la saison prochaine.

Coup de tonnerre, le PSG a a bouclé un départ https://t.co/Zvx1yjJcqL pic.twitter.com/TWZfNU6LEI — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Galtier lessivé

Selon nos sources, c’est un Christophe Galtier fatigué et marqué par la rudesse des derniers mois qui s’est présenté devant Luis Campos. Un entraîneur clairement touché par le traitement médiatique dont il a fait l’objet en 2023. Bien loin de la lune de miel des débuts, lors de sa prise de fonction et du renouveau insufflé à l’été 2022, Galtier a très mal vécu la seconde partie de saison, tant sur le plan sportif que personnel. Visiblement très touché, le technicien français n’a pas masqué les stigmates d’une saison plus qu’éprouvante. Une fatigue générale, une usure évidente et une motivation jugée insuffisante par rapport à la hauteur de l’enjeu. Luis Campos a tranché. Même si sa volonté première était de poursuivre avec Christophe Galtier, il a dû se rendre à l’évidence et prendre la décision de ne pas poursuivre avec son coach.

Un entraîneur libre

Comme évoqué par le10sport.com , Luis Campos n’a pas mené de discussion avec un entraîneur ces dernières semaines. Soucieux de poursuivre avec Galtier, le Portugais a fait en sorte de préparer la saison avec lui. A présent, le voilà contrait d’ouvrir le dossier du coach. Un entraîneur qui devra, obligatoirement, être libre de tout contrat. Un marché dans lequel on retrouve Julian Nagelsmann, Luis Enrique, Antonio Conte ou encore Zinedine Zidane.

Nagelsmann, peu probable