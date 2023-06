Stupeur au PSG, la révolution en péril à cause du Qatar ?

Thomas Bourseau

Christophe Galtier pourrait bien finalement prendre la porte cet été si jamais les plans du PSG pour sa succession venaient à aboutir. Un tandem Julian Nagelsmann - Thierry Henry est évoqué dans la presse. Néanmoins, les propriétaires qataris du PSG n’ont pas démarché Henry selon Jérôme Rothen.

Thierry Henry n’a pas connu des débuts brillants en tant qu’entraîneur. N’ayant pas donné satisfaction à l’AS Monaco à la tête d’un effectif très jeune et inexpérimenté et ayant pris la décision de quitter l’Impact Montreal pour des raisons personnelles, le champion du monde 98 se montre régulièrement sur CBS Sports et Prime Video Sport en tant que consultant.

Nagelsmann au PSG avec… Henry ?

Et alors que le poste d’entraîneur pourrait être vacant au PSG cet été, l’Emir du Qatar semblant prendre à cœur le fait de licencier Christophe Galtier alors que les dirigeants du PSG prévoyaient initialement de le maintenir en poste comme le10sport.com vous l’a révélé le vendredi 2 juin, Thierry Henry pourrait effectuer son grand retour en France, au PSG, en tant qu’adjoint de Julian Nagelsmann. L’ex-coach du Bayern Munich voudrait venir au Paris Saint-Germain avec Henry dans ses valises.

Mercato : Le PSG prépare encore du lourd en attaque https://t.co/Y0wBvRrNLr pic.twitter.com/rkwQZfRYpg — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

«Thierry Henry, il n’y a pas de discussions directement avec les Qataris»