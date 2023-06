Le PSG s’active pour un transfert à 60M€

Axel Cornic

Grand connaisseur du marché, Luis Campos aimerait profiter de la crise qui frappe actuellement la Juventus, avec ce qui pourrait bien être l’un des gros coups du mercato. Il s’agit de Federico Chiesa, qui serait l’un des principaux candidats au départ à Turin, où l’on cherche à récupérer l’argent perdu par la non-qualification en Ligue des Champions. Mais le PSG est loin d’être le seul club sur le coup...

Ce mercato pourrait tout changer au PSG, où même Kylian Mbappé est susceptible de partir. Avec la volonté affichée par sa star de ne pas prolonger, le club parisien vise une révolution et Luis Campos multiplierait les pistes pour mettre sur pied un collectif fort.

Chiesa, la grosse occasion de l’été ?

Ainsi, la presse italienne nous a appris récemment que le PSG serait sur les traces de Federico Chiesa, star de la Juventus et de la Squadra Azzurra. Sous contrat jusqu’en 2025, l’ailier serait le remplaçant naturel d’un Mbappé sur la gauche de l’attaque, sachant qu’à droite Marco Asensio devrait arriver en provenance du Real Madrid. Ce dernier n’a pas prolongé avec son club formateur et rejoindra donc le PSG pour 0€, avec un profil d’ailier gaucher proche de celui d’un Lionel Messi parti vers la MLS.

La Juventus aurait déjà trois offres, mais...