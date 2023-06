Un transfert à 60M€ annoncé, le PSG trouve un allié inattendu

Axel Cornic

Avec la fin de la MNM et le possible départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain souhaiterait mettre en place une toute nouvelle attaque et un premier pas a déjà été fait avec l’arrivée de Marco Asensio. La prochaine étape pourrait mener Luis Campos en Serie A, puisqu’il aurait l’intention d’attirer Federico Chiesa au PSG !

La saison prochaine, le PSG devrait avoir un tout nouveau visage, même si certains dossiers importants doivent encore être réglés. On parle évidemment de l’avenir de Kylian Mbappé, dont un transfert est devenu plus probable que jamais face à son intention de ne pas prolonger son contrat.

Surprise, le PSG a déjà le remplaçant de Kylian Mbappé https://t.co/cddvPMZawG pic.twitter.com/szjVUvnzWQ — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

Le PSG sur les traces de Federico Chiesa

Pour oublier Mbappé, le PSG pourrait se tourner vers l’Italie ! Récemment, La Gazzetta dello Sport a en effet annoncé que Luis Campos en pincerait pour Federico Chiesa, qui cette saison a récupéré difficilement d’une grave blessure au genou. Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2025, il pourrait être vendu pour compenser les pertes dues à la non-qualification en Ligue des Champions.

Avec Allegri à la Juventus, il partira