Mbappé - PSG : Incroyable, une offre à 250M€ prête à partir ?

En fin de contrat à l’été 2024 après son refus d’activer sa clause, Kylian Mbappé est poussé vers la sortie par le PSG, prêt à tout pour ne pas le perdre gratuitement dans un an. Le Real Madrid se serait préparé en conséquence et aurait 250M€ à disposition. La mère du joueur, Fayza Lamari, est la clé de l’opération selon Edu Aguirre.

Kylian Mbappé anime grandement le mercato du PSG qui jusqu’à peu, concernait surtout Neymar et l’envie du club de la capitale de se séparer du Brésilien grâce notamment à l’intérêt de Chelsea souligné par le10sport.com le 6 juin dernier. De par sa décision de ne pas activer la clause pour sa dernière année de contrat au PSG, Mbappé pourrait quitter le club parisien en tant qu’agent libre à l’été 2024. Le PSG s’y refuserait et serait prêt à vendre le meilleur buteur de son histoire cet été en cas de non-prolongation.

Le Real Madrid se prépare pour Kylian Mbappé

Le Real Madrid se préparerait en coulisse selon ESPN qui a confié que malgré la déclaration de son président Florentino Pérez, le mercato estival merengue pourrait ne pas se terminer avec les transferts de Jude Bellingham et Joselu. Le média anglais affirme en effet que le Real Madrid serait tenté par le fait de recruter Mbappé dès cet été afin de l’aligner avec Vinicius Jr et Rodrygo Goes. Et pour que ce souhait se réalise, il faudra passer par Fayza Lamari, mère et représentante de Kylian Mbappé.

«C’est entre ses mains le fait que Mbappé aille au Real Madrid cet été»

C’est du moins le constat fait par Edu Aguirre ces dernières heures. Présent sur le plateau d ’El Chiringuito mardi soir, le journaliste espagnol a souligné le rôle primordial de Fayza Lamari dans cette opération. « La personne la plus déterminante dans cette opération est Fayza Lamari. C’est entre ses mains le fait que Mbappé aille au Real Madrid cet été. La réalité, c’est qu’il n’y a pas eu le moindre contact entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Le contact est entre Fayza Lamari et le PSG, et entre Fayza Lamari et le Real Madrid ».

«Madrid a 250 millions d’euros à disposition pour cette opération»