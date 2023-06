PSG : Incroyable, Mbappé trahi par le Real Madrid

Axel Cornic

Dans un an, Kylian Mbappé pourrait se retrouver libre de tout contrat et c’est un scénario que le Paris Saint-Germain souhaite éviter à tout prix. Ainsi, un transfert dès ce mercato estival semble être la solution parfaite pour le club de la capitale, qui aimerait bien voir le Real Madrid revenir à la charge un an après son échec. Mais rien ne devrait se passer comme prévu…

On prend les mêmes et on recommence. Un an après l’énorme feuilleton lié à son avenir, Kylian Mbappé fait une nouvelle fois l’actualité. Cette fois, le PSG songerait sérieusement à le vendre pour ne pas prendre le risque de le perdre gratuitement en juin 2024 et forcément, la première destination évoquée est le Real Madrid.

« Je suis proche du Real, ils n’ont pas d’argent »

Sauf que pour débaucher Mbappé du PSG, il faudra une très grosse indemnité de transfert. Ces derniers jours les montants ont oscillé entre 180 et 200M€, ce qui semble être impossible pour le Real Madrid. « Je suis proche du Real, ils n’ont pas d’argent » a expliqué au micro de RMC Sport Yvan Le Mée, qui gère notamment la carrière du Madrilène Ferland Mendy. « Personne n’a fait d’offre aujourd’hui. Le Real Madrid est dans l’incapacité de supporter son salaire compris entre 60 et 75M€ ».

Lautaro Martinez plutôt que Mbappé ?