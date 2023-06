Mercato : Riolo fracasse encore le PSG

Thomas Bourseau

Editorialiste de RMC, Daniel Riolo s’est une nouvelle fois montré très cru dans ses propos envers la gestion de la direction du PSG concernant le mercato estival et les pistes non explorées. La dernière en date : Marcelo Brozovic.

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes depuis le 10 juin dernier. A ce jour, alors que le successeur de Christophe Galtier n’a toujours pas été confirmé par le PSG, à savoir Luis Enrique, il en est de même pour les trois premières recrues parisiennes : Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio.

«Brozovic ? Si quelqu’un peut envoyer ce catalogue là à la PSG Factory»

Pour Daniel Riolo, le PSG se doit de tenter un coup pour Marcelo Brozovic. L’éditorialiste s’est interrogé sur l’inaction du club dans ce dossier sur Twitter . « Kovacic à Manchester City donc … et Brozovic ? Il reste à l’Inter ? C’est dans quel catalogue ces joueurs la ? Si quelqu’un peut envoyer ce catalogue là à la PSG Factory, d’avance merci ».

«Gundogan, Tonali et Barella. Encore une histoire de catalogue probablement…»