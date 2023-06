PSG : Le successeur de Mbappé, c’est lui !

Thomas Bourseau

Alors que Kylian Mbappé aurait des chances d’être poussé vers la sortie par le PSG s’il décidait de ne pas prolonger son contrat, les hauts décideurs du club songeraient à un profil en particulier pour lui succéder : Marcus Rashford.

Kylian Mbappé pourrait être amené à aller voir ailleurs avant la fin du mercato estival. La cause ? Son désir de ne pas prolonger son contrat au PSG. Une décision qui ne passerait pas chez les dirigeants du club de la capitale. Résultat, Mbappé serait sur le marché des transferts bien qu’il ait fait savoir qu’il comptait honorer la dernière année de son contrat la saison prochaine.

Le PSG pense à Rashford pour oublier Mbappé

Sur le plateau de L’Equipe du soir, Benjamin Quarez a apporté une information cruciale au sujet de l’identité potentielle de l’éventuel successeur de Kylian Mbappé. Selon les sources du journaliste du Parisien , Marcus Rashford serait une piste prise en considération par le comité de direction du PSG.

Rashford, une piste de longue date