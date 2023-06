PSG : Verratti affole le mercato, il se lâche

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ, Marco Verratti suscite notamment l’intérêt du club saoudien d’Al-Hilal qui a envoyé une délégation pour tenter de convaincre le milieu de terrain italien du PSG. Une information qui fait sourire Daniel Riolo, lui qui dénonce depuis des années maintenant le niveau de jeu de Verratti.

Malgré une prolongation de contrat jusqu’en 2026 qui avait été actée l’hiver dernier, Marco Verratti fait l’objet de nombreuses spéculations sur le mercato, et son avenir du PSG n’est donc pas forcément assuré. Il a longtemps été question d’intérêts du Real Madrid et de la Manchester City pour l’international italien, mais c’est finalement Al-Hilal qui met le paquet pour le joueur du PSG.

Al-Hilal fait le forcing pour Verratti

En effet, comme l’a révélé L’EQUIPE, une délégation a été envoyée par le club saoudien à Paris pour tenter de convaincre Marco Verratti d’un transfert cet été. Le marché saoudien bat son plein et parvient à attirer de nombreuses stars depuis plusieurs semaines (Benzema, Koulibaly, N’Golo Kanté, Ruben Neves…), et le joueur du PSG pourrait donc être le prochain. Ce qui a le don de faire sourire Daniel Riolo.

Les Saoudiens veulent Verratti ? Ah bon ? Mais je pensais que City… que Pep voulait construire autour de lui… ou le Bayern plutôt non ? Ah non c’était le Réal c’est vrai.. ou le Barça .. ah merde je sais plus. Ah oui voilà L’inter … bon on verra bien 😂 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) June 27, 2023

Riolo ironise sur Verratti