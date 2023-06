Surprise, l'Arabie Saoudite débarque à Paris pour une star du PSG

Alexis Brunet

Cet été l'Arabie saoudite a un appétit d'ogre sur le mercato. Le pays du Golfe souhaite passer un stade dans le développement de son championnat, et pour cela elle souhaite attirer certains des plus grands joueurs au monde. Les dirigeants d'Al-Hilal sont à Paris pour les prochains jours, et ils souhaitent négocier avec le milieu du PSG, Marco Verratti.

Pour l'instant, le PSG s'est activé au niveau des arrivées. Luis Campos a bouclé les transferts de Manuel Ugarte, Marco Asensio et Milan Skriniar. Dans les prochains jours, Cher Ndour, Kang-in Lee ainsi que Lucas Hernandez devraient eux aussi rejoindre Paris. Mais le conseiller football parisien a bien conscience qu'il devra aussi réaliser quelques ventes cet été. Pour l'instant les seuls à avoir quitté le club de la capitale sont Sergio Ramos et Lionel Messi, tous deux en fin de contrat.

Marco Verratti est ciblé par Al-Hilal

Luis Campos pourrait rapidement être amené à négocier une vente d'un joueur du PSG. D'après les informations de l'Équipe , des dirigeants du club d'Al-Hilal sont actuellement à Paris. Leur objectif est clair, essayer de convaincre Marco Verratti de rejoindre l'Arabie saoudite. Si le club de la capitale vend l'Italien, cela pourrait rapporter gros, car il est sous contrat jusqu'en 2026. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le champion de France ne compte pas se séparer de son milieu de terrain, arrivé en à Paris en 2012. Aucune offre n'a pour l'instant été émise par l'équipe saoudienne, qui a envoyé ses hommes forts sur place.

L'Arabie saoudite rafle tout sur le mercato

Le PSG va peut-être résister à la toute-puissance de l'Arabie saoudite, mais ils sont nombreux à avoir cédé. L'hiver dernier, Cristiano Ronaldo avait rejoint Al-Nassr après son retour à Manchester United. Cet été, Lionel Messi était tout proche de s'engager avec Al-Hilal. Le pays du Golfe a déjà réalisé d'autres gros coups, puisque des joueurs comme Karim Benzema, Ngolo Kanté, Kalidou Koulibaly ou bien encore Ruben Neves ont déjà rejoint la Saudi League. Et cela n'est pas près de s'arrêter...