EXCLU - Mercato - PSG : La vérité sur le cas Verratti !

Si le PSG aspire à de profonds changements lors du prochain mercato, le cas de Marco Verratti ne fait pas l’objet d’une réflexion au sein de l’état-major parisien. Le milieu de terrain italien n’a pas été placé sur la liste des transferts pour le mercato, il fait toujours partie des plans pour l’avenir. Son départ n’est pas du tout d’actualité.

A quelques minutes de son prochain titre de champion de France, le PSG se prépare déjà pour la saison prochaine. L’objectif de Luis Campos et Christophe Galtier, c’est de bâtir un effectif bien mieux préparer que cette saison. L’équipe n’a clairement pas donné satisfaction, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Des carences à chaque secteur de jeu ont été identifiées et Paris souhaite corriger le tir cet été avec plusieurs départs et autant de recrues.

Pas de départ pour Verratti

Parmi les joueurs sur le départ, RMC Sport et désormais Le Parisien évoquent le nom de Marco Verratti. Perre angulaire du projet porté par les Qataris depuis 2011, l’Italien serait sur la liste des transferts pour l’été à venir. Selon nos informations, ce n’est pas du tout exact. Le PSG compte sur Marco Verratti et n’envisage pas du tout un transfert pour l’Italien. Après avoir récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2026, Marco Verratti fait partie des cadres.

Verratti courtisé

Recruté pour 12 millions d’euros par Leonardo, alors qu’il évoluait en deuxième division italienne avec Pescara, Marco Verratti a connu toutes les aventures parisiennes de la décennie. A 31 ans, il est incontournable dans l’effectif au même titre que Marquinhos et Mbappé. Et si Paris n’envisage pas de le vendre, l’Italien reste un garçon très courtisé. En Italie, le Milan AC et la Juventus Turin rêvent de le faire revenir au pays. Mais nos sources confirment que ce n’est pas à l’ordre du jour pour le PSG, comme pour le joueur.