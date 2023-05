Ejecté par le PSG, il tient sa vengeance

Florian Barré

Entraîneur du PSG entre 2020 et 2022, Mauricio Pochettino a retrouvé un banc pour la saison prochaine. En effet, l’Argentin devrait devenir le nouvel entraîneur de Chelsea à la fin de saison. Pour son mercato, l’ancien coach de Tottenham aurait déjà ciblé un buteur : Romelu Lukaku, qui serait également dans le viseur du PSG.

Prêté à l’Inter Milan par Chelsea, Romelu Lukaku devra faire son retour chez les Blues cet été. Cette saison, le Belge a joué 31 matchs avec les Interistes pour 12 buts inscrits. Dans quelques semaines, Chelsea récupérera son buteur et devra faire un choix : le garder, le céder définitivement aux Nerazzurri ou le vendre à un autre club comme le PSG, lié au joueur Belge ces derniers jours pour accompagner Kylian Mbappé en 2023-2024.

Pochettino veut rapatrier Lukaku

Si la tendance semble plutôt se tourner vers un transfert définitif à l’Inter Milan pour Lukaku, le prochain entraîneur de Chelsea, Mauricio Pochettino, serait favorable à un retour de l’attaquant des Diables Rouges dans l’effectif londonien. D’après la Gazzetta Dello Sport , l’Argentin souhaiterait s’entretenir avec Romelu Lukaku afin de le convaincre de se relancer en Angleterre. Le Belge pourrait être une solution supplémentaire et efficace à Chelsea. En effet, les Blues peinent à marquer des buts et pointent à la 11e place en Premier League, avec seulement 36 buts inscrits en 35 journées. C’est 13 buts de moins que Leicester (19e) et 56 de moins que Manchester City (1er) par exemple.

Pochettino veut plomber le PSG

Pour un club du standing de Chelsea, c’est un véritable problème. Mauricio Pochettino - qui devrait prendre les rênes du club londonien dès cet été - cherche donc un véritable attaquant axial qui pèse sur les défenses pour aider Kai Havertz, Raheem Sterling et consorts la saison prochaine. L’ancien du PSG avait d’ailleurs classé le Belge parmi les 10 meilleurs attaquants d’Europe, en le comparant à Harry Kane, lorsqu’il était sur le banc de Tottenham.