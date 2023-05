Messi, Verratti, Guendouzi… Toutes les infos mercato du 15 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Laporta confirme son intérêt pour Messi

Dimanche soir, en marge de la célébration du titre de champion d'Espagne du FC Barcelone, le président Joan Laporta s'est confié sur le cas Lionel Messi, qui arrive au terme de son contrat avec le PSG : « Nous allons tout faire pour le ramener. On travaille d'ores et déjà à l'équipe de la saison prochaine. On espère se renforcer. On a monté un plan d'austérité au club pour pouvoir entrer dans les clous du fair-play financier pour pouvoir recruter. On fait notre travail pour pouvoir avoir une équipe encore plus compétitive la saison prochaine », a indiqué le président du Barça.



Et ce lundi matin, Laporta en a remis une couche au micro de TV3 sur Lionel Messi : « J'ai parlé à Leo pour arranger la situation après ce qu’il s’est passé lorsque j'ai dû faire passer l'institution avant tout, même lui, le meilleur joueur du monde. Nous nous sommes envoyé des messages ces derniers temps. La vérité est que la conversation a été affectueuse et agréable. Je l'ai félicité pour la Coupe du monde. Il est de retour. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années, il y a une relation ». Voilà qui est clair.



PSG : Rafa Yuste en remet une couche sur Messi

Laporta n'était pas le seul membre du FC Barcelone à évoqué le cas Messi, puisque son vice-président, Rafa Yuste, a lui aussi confirmé son intérêt pour le joueur du PSG pour Carrusel : « Messi ? C'est un très bon ami de beaucoup de gars qui fêtent la Liga aujourd'hui... Je suis sûr qu'il est très heureux ! J'aimerais beaucoup que Messi revienne », indique le dirigeant catalan.



Verratti veut quitter le PSG

Malgré une prolongation de contrat jusqu'en 2026 officialisée en décembre dernier, Marco Verratti envisagerait de quitter le PSG cet été ! Le Parisien annonce que le milieu de terrain italien, auteur d'une saison décevante, serait marqué par les récents évènements au sein du club de la capitale et voudrait donc changer d'air en fin de saison. Pour rappel, Neymar se trouve dans le même cas de figure que Verratti au PSG.



OM : Guendouzi confirme pour son probable départ