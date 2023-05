OM : Guendouzi en remet une couche sur son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titularisé par Igor Tudor dimanche soir avec l’OM pour la réception du SCO Angers, Mattéo Guendouzi a vécu l’un de ses derniers moments au stade Vélodrome, lui qui est déjà annoncé partant en vue du prochain mercato. Et le milieu de terrain marseillais a d’ailleurs confirmé à demi-mot la tendance d’un départ dans son discours d’après-match.

Mattéo Guendouzi et l’OM, ça sent la fin ! L’international français, malgré un contrat qui court jusqu’en 2025, est annoncé depuis un bon moment sur le départ cet été, et la direction du club phocéen aurait déjà acté dans son esprit la vente du milieu de terrain de 24 ans afin de remplir un peu les caisses. Guendouzi avait d’ailleurs vendu la mèche dans son discours ces derniers jours en conférence de presse, et le joueur de l’OM a remis le couvert dimanche soir.

OM - Guendouzi : Une grosse explication éclate en public ! https://t.co/OjebOjvntO pic.twitter.com/4BFdUXnNrN — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

Guendouzi ravi du match contre Angers

Interrogé au micro de Prime Video après le succès de l’OM face au SCO Angers (3-1), Mattéo Guendouzi a analysé la prestation de son équipe et la fin de saison excitante qui s’annonce : « Ça fait toujours du bien de gagner, encore plus à domicile. on a eu une situation délicate la semaine passée (défaite face à Lens), on avait à cœur de se racheter, de faire une belle victoire. Les trois points sont pris aujourd'hui, ça va être difficile jusqu'à la fin. Il reste 3 matchs, on va tout donner pour rapporter le plus de points se qualifier pour la Ligue des Champions », confie Guendouzi, qui jette ensuite de nouveau un froid sur sa présence à l’OM la saison prochaine.

« Je vais tout donner »