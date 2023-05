L’OM s’est craqué sur le mercato, Guendouzi réagit

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l’OM durant le mercato de janvier, Vitinha est devenu le renfort le plus cher de toute l’histoire du club phocéen pour 32M€. Le buteur portugais connaît des débuts relativement hésitants sous ses nouvelles couleurs, mais Mattéo Guendouzi assure la défense de son coéquipier et se montre confiant pour l’avenir.

Longtemps en quête d’un nouveau renfort offensif ces derniers mois, l’OM a finalement trouvé son bonheur avec Vitinha après avoir longtemps insisté pour Terem Moffi qui a fini par s’engager avec l’OGC Nice. Le buteur portugais a débarqué en janvier en provenance du Sporting Braga avec un transfert à 32M€, soit le record historique de dépense de l’OM pour une recrue. Mais Vitinha peine encore à trouver ses marques en Ligue 1…

Vitinha peine avec l’OM

En effet, en 10 apparitions en championnat avec l’OM, le Portugais n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises. Barré par Alexis Sanchez qui reste le titulaire indiscutable au poste de buteur dans l’esprit d’Igor Tudor, Vitinha doit donc pour l’instant prendre son mal en patience et évoluer dans l’ombre de son concurrent chilien, alors que l’OM n’avait pourtant pas hésité à se craquer en déboursant 32M€ pour le faire venir cet hiver.

« Il va beaucoup nous aider »