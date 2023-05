Révolution au PSG ? Il offre la solution au Qatar

Thomas Bourseau

Afin de franchir un cap et de remettre le train sur les bons rails, il faudrait se séparer de Christophe Galtier pour laisser la place d’entraîneur à José Mourinho. C’est du moins l’avis de Jérôme Rothen qui a fait un point sur les rumeurs liant The Special One au PSG.

Jérôme Rothen est passé par le PSG. Toujours proche de certains acteurs majeurs du club de la capitale qui est depuis passé sous pavillon qatari, Rothen attend une révolution du côté du PSG. À commencer par un changement d’entraîneur. Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier restera sur le banc de touche du club parisien sauf cataclysme comme le10sport.com vous l’a révélé le 20 avril dernier.

Mourinho au PSG, un mensonge est dénoncé https://t.co/i2HOj0ZGsI pic.twitter.com/xyUXQCNtpg — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

Les rumeurs fusent pour Mourinho

Pour autant, Foot Mercato , RMC Sport et divers médias étrangers font état d’un intérêt pour José Mourinho. Pire, il est question de premières discussions pour The Special One , chose que le10sport.com a nié le lundi 8 mai en affirmant qu’aucun contact n’était à signaler.

«Je pense qu’il serait le meilleur pour gérer ce vestiaire»