Mercato : Zidane prêt à rendre un énorme service à l’OM ?

Thibault Morlain

Jorge Sampaoli ayant claqué la porte au début de saison, l’OM est allé chercher Igor Tudor. Alors que la saison se passe bien avec le Croate, cela ne manquerait pas de susciter certaines convoitises à travers l’Europe. Faut-il alors craindre le pire pour l’entraîneur de l’OM ? Grâce à Zinedine Zidane, les Phocéens pourraient respirer un peu mieux. Explications.

Depuis l’été dernier, Igor Tudor est l’entraîneur de l’OM. S’il y a eu des étincelles à son arrivée, le Croate a par la suite su faire adopter sa méthode à ses joueurs, tout en gagnant le coeur des supporters olympiens. Il faut dire que Tudor avait les résultats de son équipe pour l’aider. Cette saison, l’OM a bien performé, mais forcément, la réussite génère la convoitise et Igor Tudor serait apprécié à l’étranger.

« Je n'ai pas de boule de cristal pour lire l’avenir »

Et c’est du côté de la la Juventus que le nom d’Igor Tudor est revenu ces dernières semaines. Ancien joueur de la Vieille Dame, le Croate y a également officié en tant qu’entraîneur adjoint. Alors que Tudor garde un lien très fort avec la Juventus, il serait donc l’une des options pour remplacer Massimiliano Allegri. A propos de l’avenir de l’entraîneur de l’OM, Pablo Longoria expliquait : « J'aimerais bien. On a compris que, ce qu'il nous a donné, c'était la direction qu'on voulait prendre. on voulait élever notre niveau de discipline, de rigueur, d'exigence. Pas seulement dans la sphère sportive, mais aussi dans toutes les autres strates du club. Si on veut pérenniser un projet, il faut une institution forte, sinon tu n'es pas crédible. Ce point était très important. J'aimerais bien donner de la continuité, pas seulement sur le modèle du jeu, mais sur l'aspect de l'exigence, du respect des règles et de l'autorité. Je ne suis pas certain que Tudor reste ? Je dis que j'aimerais car je n'ai pas de boule de cristal pour lire l'avenir. Mais je suis très content de son travail. J'espère qu'il est aussi content que moi et nous ne devons pas seulement analyser les derniers résultats car il faut prendre de la hauteur. Je suis remerciant envers Igor Tudor pour ce qu'il accomplit ».

Zidane ou Tudor pour la Juventus ?