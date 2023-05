Incroyable, le Qatar prêt à écarter le boss du PSG ?

Axel Cornic

Arrivé il y a un an, Luis Campos était chargé de construire le nouveau Paris Saint-Germain autour de Kylian Mbappé. Finalement, ça s’est soldé par un échec cuisant, puisque la saison a été extrêmement compliquée et les lacunes de l’effectif étaient sous les yeux de tous, notamment en défense ou au milieu de terrain. Certains disent qu’il aura une deuxième chance, mais à Doha on pourrait prendre une décision forte...

Considéré comme un véritable faiseur d’or, Luis Campos est devenu le nouveau pilote du projet du PSG, même si dans les faits il n’est que conseiller externe. Or, il n’a pas vraiment connu un grand succès et devra donc obligatoirement se rattraper cet été.

Mourinho, priorité de Luis Campos

On connait une des idées de Luis Campos pour changer le PSG, puisqu’il s’agirait de José Mourinho. Ces derniers jours, plusieurs médias comme RMC Sport ont parlé de l’envie de l’architecte du projet parisien d’aller chercher le Special One, qui semble d’ailleurs vouloir en finir avec son aventure à l’AS Roma.

Qui ne devrait toutefois pas avoir son mot à dire