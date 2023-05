«Il n’a rien à faire au PSG» : Punchline, le Qatar va droit dans le mur

Thomas Bourseau

Luis Campos a prouvé par le passé toutes ses compétences pour la construction d’un effectif. Néanmoins, il n’est clairement pas l’homme de la situation pour le PSG et sa révolution selon Jonatan MacHardy.

Quelques jours seulement après la nomination de Luis Campos le 10 juin 2022 en tant que conseiller football du PSG, Nasser Al-Khelaïfi livrait une interview au Parisien . Pour le quotidien de la capitale, le président du PSG annonçait mettre fin à l’ère des strass et des paillettes au Paris Saint-Germain. Pour ce faire, Al-Khelaïfi mettait l’accent sur une approche repensée de la philosophie du club sur le mercato ainsi que sur le respect de l’institution : de quoi justifier l’arrivée de Luis Campos.

«C’est extraordinaire et je pense qu’il n’a pas d’équivalent en Europe»

Le bâtisseur Campos est sans équivalent en Europe dans son domaine d’expertises. Néanmoins, pour ce qui est du PSG, le conseiller football du club n’a pas sa place selon Jonatan MacHardy. « Luis Campos était une très mauvaise idée pour le Paris Saint-Germain, et c’était voué à l’échec. Alors, loin de moi l’idée de remettre en question les qualités de Luis Campos qui sont exceptionnelles. Quand tu parles d’un directeur sportif qui est capable de monter une équipe avec un budget limité, d’aller dégoter des joueurs que peu de gens connaissent et de les valoriser pour faire des x10, x15 pour faire des plus-value financières, c’est extraordinaire et je pense qu’il n’a pas d’équivalent en Europe ».

«Il n’a rien à faire au PSG ou un club qui a l’ambition de gagner la Ligue des champions»